Гендиректор «Ахмата»: Полностью поддерживаем Дюкова и считаем, что лучшей кандидатуры на сегодняшний момент нет - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 18:47Источник: ТАСС

Гендиректор «Ахмата»: Полностью поддерживаем Дюкова и считаем, что лучшей кандидатуры на сегодняшний момент нет

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что Александр Дюков является лучшей кандидатурой на пост президента РФС.

- Мы были первым клубом, который выдвинул Дюкова на пост президента РФС, поэтому мы полностью поддерживаем его и считаем, что лучшей кандидатуры на сегодняшний момент нет. Мы будем голосовать за него, уверены, что будет много позитивных изменений.

Никаких проблем в том, что он единственный кандидат, я не вижу. Все понимают, что это лучшая кандидатура - другой сейчас нет, лучше него со своими обязанностями никто не справится. Люди трезво оценивают свои возможности и не выдвигают свои кандидатуры, - приводит слова Айдамирова ТАСС.

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Пост главы РФС стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко.

#Футбол-Россия#рфс#фк ахмат#айдамиров ахмед
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