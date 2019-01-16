Джанлуиджи Буффон: Я пришел в "ПСЖ", чтобы помочь Неймару выиграть "Золотой мяч" - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол16 января 2019 18:47Источник: Esporte InterativoАвтор: Спирин Дмитрий

Джанлуиджи Буффон: Я пришел в "ПСЖ", чтобы помочь Неймару выиграть "Золотой мяч"

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о лучших игроках современности.

«Мне всегда нравилось играть с лучшими футболистами. Думаю, я и так играл с лучшими. Хотя очевидно, что просто невозможно поиграть со всеми, иначе нужно менять команду каждый год.

Конечно, мне хотелось бы поиграть с Криштиану Роналду. Но я должен сказать, что звонок из «ПСЖ», где играют Неймар и Мбаппе, - одна из причин, по которой я продолжил играть.

Я здесь, в Париже, чтобы помочь Неймару выиграть «Золотой мяч». У него есть все, чтобы выиграть как минимум два раза. Ему нужно только убедить себя в этом», - сказал Буффон в интервью Esporte Interativo.

Напомним, минувшим летом Джанлуиджи Буффон покинул "Ювентус" и стал игроком "ПСЖ".

#буффон джанлуиджи#неймар#фк псж#роналду криштиану#лига 1
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта