Джанлуиджи Буффон: Я пришел в "ПСЖ", чтобы помочь Неймару выиграть "Золотой мяч"

Футбол 16 января 2019 18:47 Источник: Esporte Interativo Автор: Спирин Дмитрий

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о лучших игроках современности.

«Мне всегда нравилось играть с лучшими футболистами. Думаю, я и так играл с лучшими. Хотя очевидно, что просто невозможно поиграть со всеми, иначе нужно менять команду каждый год.

Конечно, мне хотелось бы поиграть с Криштиану Роналду. Но я должен сказать, что звонок из «ПСЖ», где играют Неймар и Мбаппе, - одна из причин, по которой я продолжил играть.

Я здесь, в Париже, чтобы помочь Неймару выиграть «Золотой мяч». У него есть все, чтобы выиграть как минимум два раза. Ему нужно только убедить себя в этом», - сказал Буффон в интервью Esporte Interativo.

Напомним, минувшим летом Джанлуиджи Буффон покинул "Ювентус" и стал игроком "ПСЖ".