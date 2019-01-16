Джанлуиджи Буффон: Я пришел в "ПСЖ", чтобы помочь Неймару выиграть "Золотой мяч"

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о лучших игроках современности.
«Мне всегда нравилось играть с лучшими футболистами. Думаю, я и так играл с лучшими. Хотя очевидно, что просто невозможно поиграть со всеми, иначе нужно менять команду каждый год.
Конечно, мне хотелось бы поиграть с Криштиану Роналду. Но я должен сказать, что звонок из «ПСЖ», где играют Неймар и Мбаппе, - одна из причин, по которой я продолжил играть.
Я здесь, в Париже, чтобы помочь Неймару выиграть «Золотой мяч». У него есть все, чтобы выиграть как минимум два раза. Ему нужно только убедить себя в этом», - сказал Буффон в интервью Esporte Interativo.
Напомним, минувшим летом Джанлуиджи Буффон покинул "Ювентус" и стал игроком "ПСЖ".