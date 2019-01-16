Александр Дюков: Не планирую устраивать никаких революций

Футбол 16 января 2019 19:13 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал о задачах развития отечественного футбола.

- Не планирую устраивать никаких революций. Многое было сделано в футболе, если посмотреть на те решения, которые принимались и были реализованы. Это были правильные решения. К чемпионату мира были построены новые прекрасные арены. Сборная успешно выступила на чемпионате мира, поэтому правильнее будет говорить не о революции, а о эволюционном подходе и создании новых долгосрочных механизмов, которые будут обеспечивать развитие российского футбола в будущем.

Если говорить о приоритетных направлениях развития футбола, то они определены и сформулированы в «Стратегии развития футбола-2030». Очень важными задачами является развитие детско-юношеского футбола, молодежного футбола. Об этом говорят долгие годы, но, к сожалению, пока что единой и эффективной системы развития детско-юношеского футбола у нас в стране не создано. А это очень важно, потому что является фундаментом для постоянного успешного выступления нашей национальной сборной и профессиональных клубов, - рассказал Дюков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Пост главы РФС стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. Ранее избирком РФС объявил о том, что Дюков является единственным кандидатом на выборах главы организации.