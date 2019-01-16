Защитник «Аякса» Вебер стал игроком «Севильи» (фото) - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 19:35Источник: ФК «Севилья»Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Аякса» Вебер стал игроком «Севильи» (фото)

«Севилья» на своем официальном сайте объявила о переходе австрийского защитника Максимилиана Вебера, права на которого принадлежат «Аяксу».

20-летний футболист взят в аренду до конца сезона с обязательством выкупа. С лета австриец стане полноправным игроком «Севильи». Контракт Вебера рассчитан до июня 2023 года.

На счету Вебера в текущем сезоне 16 матчей за «Аякс», в которых он отметился двумя результативными передачами.

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