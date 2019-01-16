Защитник «Аякса» Вебер стал игроком «Севильи» (фото)

«Севилья» на своем официальном сайте объявила о переходе австрийского защитника Максимилиана Вебера, права на которого принадлежат «Аяксу».
🚨 Herzlich Wilkommen Wöber! 🚨— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 16 января 2019 г.
➡️ https://t.co/Jov9bqxN4f#BienvenidoWöber 🇦🇹#vamosmisevilla pic.twitter.com/XGjZmHDQ7q
20-летний футболист взят в аренду до конца сезона с обязательством выкупа. С лета австриец стане полноправным игроком «Севильи». Контракт Вебера рассчитан до июня 2023 года.
На счету Вебера в текущем сезоне 16 матчей за «Аякс», в которых он отметился двумя результативными передачами.