Защитник «Аякса» Вебер стал игроком «Севильи» (фото)

Футбол 16 января 2019 19:35 Источник: ФК «Севилья» Автор: Сметанникова Дарья

«Севилья» на своем официальном сайте объявила о переходе австрийского защитника Максимилиана Вебера, права на которого принадлежат «Аяксу».

20-летний футболист взят в аренду до конца сезона с обязательством выкупа. С лета австриец стане полноправным игроком «Севильи». Контракт Вебера рассчитан до июня 2023 года.

На счету Вебера в текущем сезоне 16 матчей за «Аякс», в которых он отметился двумя результативными передачами.