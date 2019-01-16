Сеск Фабрегас: Мне нравится ход мыслей Анри, «Монако» в хороших руках

Футбол 16 января 2019 19:52 Источник: Get French Football News Автор: Сметанникова Дарья

Новичок «Монако» Сеск Фабрегас оценил работу главного тренера Тьерри Анри, а также поделился мнением насчет ухода из «Челси».

«Не буду лгать, для меня это был тяжелый момент. У меня были и отличные моменты в Англии — там я начал карьеру, выиграл много трофеев с двумя из лучших клубов Премьер-лиги. Порой чувствую себя англичанином больше, чем испанцем. Уход из «Челси» был для меня трогательным моментом, хочу поблагодарить каждого, кто помог мне добиться многого в моей карьере. Но для меня пришло время нового вызова.

С Анри мы много разговаривали, он точно объяснил, чего ждет от меня, а я рассказал ему, что могу дать команде. Мне нравится ход его мыслей, то, как он видит футбол. Он лишь в начале тренерской карьеры, но является победителем, воином. Мы в хороших руках», - приводит слова Фабрегаса Get Footbal News France.

11 января «Монако» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса, контракт с которым рассчитан до 2022 года.

«Монако» после 18 туров лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице.