Рональд Куман: Де Лигт станет лучшим центральным защитником мира

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман поделился мнением об игре защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.
- Де Лигт и Френки де Йонг- особенные по разным причинам.
Де Лигт моложе, ему 19 лет, и он играет на важной позиции центрального защитника.
Он - капитан «Аякса», прошедший академию клуба, которая похожа на школу «Барселоны». Это значит, что он обладает хорошей техникой и тактически обучен. Через два года он станет лучшим центральным защитником в мире, - сказал Куман.
Ранее сообщалось, что де Лигт - одна из главных трансферных целей "Барселоны".