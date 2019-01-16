Рональд Куман: Де Лигт станет лучшим центральным защитником мира

Футбол 16 января 2019 19:57 Источник: 4-4-2.com Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман поделился мнением об игре защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.

- Де Лигт и Френки де Йонг- особенные по разным причинам.

Де Лигт моложе, ему 19 лет, и он играет на важной позиции центрального защитника.

Он - капитан «Аякса», прошедший академию клуба, которая похожа на школу «Барселоны». Это значит, что он обладает хорошей техникой и тактически обучен. Через два года он станет лучшим центральным защитником в мире, - сказал Куман.

Ранее сообщалось, что де Лигт - одна из главных трансферных целей "Барселоны".