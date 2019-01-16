Рональд Куман: Де Лигт станет лучшим центральным защитником мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол16 января 2019 19:57Источник: 4-4-2.comАвтор: Спирин Дмитрий

Рональд Куман: Де Лигт станет лучшим центральным защитником мира

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман поделился мнением об игре защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.

- Де Лигт и Френки де Йонг- особенные по разным причинам.

Де Лигт моложе, ему 19 лет, и он играет на важной позиции центрального защитника.

Он - капитан «Аякса», прошедший академию клуба, которая похожа на школу «Барселоны». Это значит, что он обладает хорошей техникой и тактически обучен. Через два года он станет лучшим центральным защитником в мире, - сказал Куман.

Ранее сообщалось, что де Лигт - одна из главных трансферных целей "Барселоны".

#де лигт маттейс#куман рональд#фк аякс
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта