Константин Генич: «Спартак» сейчас делает все правильно, если мы говорим про чистку кадров

Футбол 16 января 2019 20:16 Источник: Sport24.ru

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал кадровые изменения в составе «Спартака».

- Мне кажется, что «Спартак» сейчас делает все правильно, если мы говорим про чистку кадров. По-другому он поступить просто не мог. Кононов в своем недавнем интервью говорил, что за всеми трансферами и разрывами контрактов стоит он. У меня в этом есть большие сомнения. Я не исключаю, что и Самедов, и Джано подходят для концепции Кононова. Но в итоге с ними расстались. Поэтому я думаю, что в первую очередь это решение самого клуба, - приводит слова Генича Sport24.ru.

Ранее «Спартак» разгромил «Локомотив» из Ташкента со счетом 5:2 в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в ОАЭ.