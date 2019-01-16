Константин Генич: Не сомневаюсь, что чемпионом станет «Зенит» - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 20:48Источник: Sport24.ru

Константин Генич: Не сомневаюсь, что чемпионом станет «Зенит»

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что «Зенит» выиграет чемпионат России в сезоне-2018/19.

- Шесть очков до сегодняшнего «Зенита» - ничего. Плюс, не забываем, что с «Зенитом» «Спартак» играет дома. «Зениту» еще играть с «Локомотивом» и с «Краснодаром» на выезде. Но я не сомневаюсь, что чемпионом станет «Зенит». Пусть преимущество составляет всего одно очко, но первое место он не упустит. Мне кажется, что для этого «Зенита» Сергея Семака гораздо важнее выиграть чемпионат России, чем удачно сыграть в Лиге Европы, - приводит слова Генича Sport24.ru.

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Зенит» набрал 34 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

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