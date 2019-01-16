Кристиян Бистрович: Чувствую, что мне удалось прибавить во всех аспектах игры - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 21:30Источник: ПФК ЦСКААвтор: Спирин Дмитрий

Кристиян Бистрович: Чувствую, что мне удалось прибавить во всех аспектах игры

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своем прогрессе в чемпионате России.

- Оценку должен давать наш главный тренер, но сам я чувствую, что мне удалось прибавить во всех аспектах игры. Да, на два с половиной месяца я выбыл из-за травмы, но в этот непростой период продолжал работать, поэтому вернулся, не растеряв формы - кондиции были примерно такими же, как и до повреждения.

В ходе отпуска я тоже много тренировался, выполнял упражнения на прооперированный голеностоп, сейчас это мне помогает. Настроен двигаться только вперед и верю в то, что все будет хорошо, - цитирует Бистровича официальный сайт ЦСКА.

20-летний Кристиян Бистрович принял участие в 10 матчах РПЛ текущего сезона и забил два мяча.

#бистрович кристиян#фк цска#рпл#Футбол-Россия
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