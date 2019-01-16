Кристиян Бистрович: Гончаренко к каждому найдет нужный подход, у него отличные отношения со всеми игроками

Футбол 16 января 2019 21:39 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович счастлив работать под руководством главного тренера команды Виктора Гончаренко.

- Тренер очень помогает и мне, и всем нашим ребятам. Это замечательный специалист, который к каждому найдет нужный подход, у него отличные отношения со всеми игроками. Он все время общается с нами - и со всеми вместе, и индивидуально. Хочет, чтобы мы постоянно совершенствовались.

Все мы знаем, что тренер верит в каждого из нас - это важная деталь для любого футболиста. Ну и, конечно, то, как он выстраивает работу во всем, начиная с тактики и заканчивая какими-то незначительными техническими нюансами, заслуживает только восхищения, - цитирует Бистровича официальный сайт ЦСКА.

20-летний Кристиян Бистрович принял участие в 10 матчах РПЛ текущего сезона и забил 2 мяча.