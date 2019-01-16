УЕФА не возражает против только одного кандидата на предстоящих президентских выборах в РФС

Футбол 16 января 2019 21:51 Источник: Телеканал «360°»

Безальтернативные выборы президента Российского футбольного союза (РФС) не являются проблемой для УЕФА.

- Согласно уставу УЕФА, ассоциации должны обеспечить демократическую процедуру, гарантирующую свободное и независимое избрание главы организации и исполнительных органов.

Если этот процесс будет организован надлежащим образом, то УЕФА не возражает против только одного кандидата на предстоящих президентских выборах в Российском футбольном союзе, - цитирует пресс-службу УЕФА телеканал «360».

Напомним, что выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Пост главы РФС стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. Ранее избирком РФС объявил о том, что Александр Дюков является единственным кандидатом на выборах главы организации.