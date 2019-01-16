Димитрис Итудис: «Бавария» – качественная команда, обладающая амбициями и атлетизмом

Футбол 16 января 2019 22:15 Источник: Евролига Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча Евролиги с «Баварией».

«Нужно вернуться на победный путь после слабого выступления в предыдущем матче Евролиги. «Бавария» – качественная команда, обладающая амбициями и атлетизмом. Они здорово играют в нынешнем сезоне, потому нам нужно поднять уровень собственной игры и получить преимущество за счет этого», – цитирует Итудиса пресс-служба московского клуба.

Матч ЦСКА – «Бавария» состоится 17 января в Москве.

После 18 матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Евролиги, «Бавария» расположилась на 7-й строчке.