Димитрис Итудис: «Бавария» – качественная команда, обладающая амбициями и атлетизмом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол16 января 2019 22:15Источник: ЕвролигаАвтор: Спирин Дмитрий

Димитрис Итудис: «Бавария» – качественная команда, обладающая амбициями и атлетизмом

Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча Евролиги с «Баварией».

«Нужно вернуться на победный путь после слабого выступления в предыдущем матче Евролиги. «Бавария» – качественная команда, обладающая амбициями и атлетизмом. Они здорово играют в нынешнем сезоне, потому нам нужно поднять уровень собственной игры и получить преимущество за счет этого», – цитирует Итудиса пресс-служба московского клуба.

Матч ЦСКА – «Бавария» состоится 17 января в Москве.

После 18 матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Евролиги, «Бавария» расположилась на 7-й строчке.

#итудис димитрис#бк бавария#бк цска#евролига
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта