Голы Дембеле и Фекира спасли «Лион» от поражения «Тулузе» - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 22:55Источник: «Советский спорт»

Голы Дембеле и Фекира спасли «Лион» от поражения «Тулузе»

Футболисты «Тулузы» сыграли вничью с «Лионом» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Мунисипал» и завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев поля дублем отметился полузащитник Джимми Дурмаз (12-я и 74-я минуты). У гостей отличились Мусса Дембеле (75) и Набиль Фекир (87).

После этой игры «Тулуза», набрав 22 очка, занимает 14-ю строчку в турнирной таблице лиги 1. «Лион», имея в активе 34 балла, занимает третье место.

В следующем туре «Тулуза» в гостях сыграет против «Нима», а «Лион» на выезде встретится с «Сент-Этьеном».

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