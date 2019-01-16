«Монако» на своем поле не смог переиграть «Ниццу»

Футбол 16 января 2019 22:56 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Монако» сыграли вничью с «Ниццей» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Бенуа Бадьяшиль (50-я минута). У гостей отличился Аллан Сент-Максимен (30), он же на 77-й минуте не смог реализовать пенальти.

Отметим, что в компенсированное время первого тайма с поля был удален Ихсан Сакко.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменен на 79-й минуте игры. Вместо россиянина на поле появился нападающий Стеван Йоветич.

После этой игры «Монако», набрав 15 очков, занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ницца», имея в активе 30 баллов, располагается на шестом месте.

В следующем туре «Монако» дома сыграет против «Страсбурга», а «Ницца» в гостях встретится с «Реймсом».