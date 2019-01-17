Рашид Рахимов: Усиление должно быть качественным, пока у «Ахмата» больше потерь

Футбол 17 января 2019 00:29 Источник: ФК «Ахмат»

Главный «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о последних трансферах команды и предстоящих контрольных матчах.

- Во вторник официально состоялись переходы из нашего клуба Идрисса Думбия в «Спортинг» и Аюба Бацуева в «Чайку», а в «Ахмат» перешел Дамиан Шиманьски. Какие еще перемены ожидаются в трансферный период, есть ли планы усилить ту или иную позицию?

- Конечно хочется усилить, и в этом направлении ведется работа, эта работа безостановочная. Усиление должно быть качественным. Пока у нас больше потерь. Пришел Шиманьски, а покинули команду Думбия, Плиев, с травмой Гащенков, который, к сожалению, в ближайшее время нам не поможет.

- Судя по тому, что Шиманьски оказался в расположении клуба в самом начале сборов, клуб вел переговоры, а значит интерес к игроку возник не вчера. Раскройте некоторые детали, как и когда появился интерес к польскому футболисту?

- Естественно, интерес возник раньше, были долгие переговоры. Мы смотрели за ним и прекрасно понимали, что он закроет ту позицию, которую мы хотели. Нам нужен игрок, который умеет вести игру, который обладает неплохим пасом, пониманием игры. Шиманьски игрок сборной Польши. Я надеюсь, что он адаптируется быстро и сможет нам помочь.

- Известно, что «Ахмат» проведет в Турции три сбора. Сколько контрольных матчей планируете сыграть, с какими командами?

- Планируем сыграть два матча на этом сборе. 21 января сыграем с венгерской командой «Гонвед», а 26-го с польской «Краковией». На вторых сборах запланировано пять спаррингов. На третьих сборах - три матча. Пока не знаем с кем, но я придерживаюсь позиции, что на последних сборах соперники должны быть очень сильного качества, чтобы в играх с ними проверить свои возможности, на каком уровне мы находимся, чего нам не хватает, - передает слова Рахимова пресс-служба клуба.

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Ахмат», набрав 23 очка, занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.