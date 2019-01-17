Илья Геркус: Когда в книге Семина читал часть о себе и Штоффельсхаусе, почувствовал досаду

Футбол 17 января 2019 01:16 Источник: Чемпионат.com

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус - о том, что не стал наказывать главного тренера команды Юрия Семина за нарушение одного из пунктов контракта.

- Книгу Семина мне кто-то прислал в электронном виде. Когда читал часть о себе и Штоффельсхаусе, почувствовал досаду. А вы бы на моем месте что почувствовали?

Есть ли в контракте тренера пункт на такие случаи? Есть. Это было нарушением контракта. Очень серьезное нарушение. Так нельзя, это непрофессионально.

Я мог применить наказание, мог не делать этого. Решил остановиться на втором варианте. Вы же сами говорите, что Юрий Палыч - это больше, чем тренер, это легенда. Я решил, что не стоит опускаться до формальностей в контракте. Никто этого не поймет. Не нужно выяснять отношения в начале сезона, когда играет команда, - приводит слова Геркуса «Чемпионат».

Напомним, что 29 декабря 2018 года «Локомотив» сообщил об итогах совета директоров, на котором было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Геркусом.