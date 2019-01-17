«Краснодар» ответил отказом на предложение аргентинского клуба по трансферу Куэвы

Футбол 17 января 2019 07:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает издание Libero.pe.

Хавбек сборной Перу Кристиан Куэва может покинуть "Краснодар" в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, игроком интересуется аргентинский клуб "Индепендьенте", который предложил за его переход 6 млн евро.

Отмечается, что "быки" ответили отказом, поскольку хотят выручить с продажи полузащитника 8 млн евро.

Напомним, Куэва перебрался в РПЛ летом 2018 года из бразильского "Сан-Паулу".

В текущем сезоне 27-летний перуанец провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.