«Краснодар» ответил отказом на предложение аргентинского клуба по трансферу Куэвы

Об этом сообщает издание Libero.pe.
Хавбек сборной Перу Кристиан Куэва может покинуть "Краснодар" в зимнее трансферное окно.
Согласно источнику, игроком интересуется аргентинский клуб "Индепендьенте", который предложил за его переход 6 млн евро.
Отмечается, что "быки" ответили отказом, поскольку хотят выручить с продажи полузащитника 8 млн евро.
Напомним, Куэва перебрался в РПЛ летом 2018 года из бразильского "Сан-Паулу".
В текущем сезоне 27-летний перуанец провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.