Тьерри Анри – о матче с «Ниццей»: В центре поля мы считали ворон

Футбол 17 января 2019 09:06 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провел на поле 79 минут.

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал ничейный результат с «Ниццей» (1:1) в рамках 17-го тура чемпионата Франции.

«У нас были шансы забить, однако мы их не использовали, это уже не впервой. Во втором тайме наша команда проснулась, однако они были в меньшинстве. «Ницце» даже удалось заработать пенальти. Видя то, как Атал проходит сквозь наши линии, понимаешь, что это не нормально. Ведь играть в меньшинстве всегда непросто. В центре поля мы считали ворон. Этого было мало, одно очко – это недостаточно.

Возвращение Фалькао, Йоветича и Сидибе – это хорошая новость. Что касается Бенуа, он забил очень важный гол. Мы можем говорить о положительной динамике, но нам еще многое предстоит сделать. Просто прямо сейчас стало чуть больше позитива. Всегда хорошо, когда ты не проигрываешь, но надо побеждать. Нам необходимо как можно скорее взять эти три очка.

Было немного странно видеть на бровке Патрика Виейра, мы не много поговорили, но затем оба были сосредоточены на игре и своих обязанностях», – сказал французский специалист, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.