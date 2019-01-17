Кристоффер Олссон: Когда моя девушка узнала, что я переезжаю в Россию, сразу сказала: «Нет»

Футбол 17 января 2019 12:16 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Гичунцев Артур

Ранее футболист выступал за шведский АИК.

Шведский полузащитник Кристоффер Олссон, ставший игроком "Краснодара" в зимнее трансферное окно, рассказал о реакции своих родных на решение перебраться в чемпионат России.

«О "Краснодаре" я знал не так много. Знал, что это серьезный клуб, где играет Классон, а ранее Гранквист. О России знал еще меньше. Знал, что в этой стране здорово играют в хоккей. Вот и все мои сведения о России. Когда моя девушка узнала, что я переезжаю в Россию, сразу сказала: "Нет". Она хотела остаться в Швеции.

Родители и родственники отнеслись к этой идее в целом позитивно. Поддержали меня в моем выборе, и я им за это благодарен. В России подготовка к сезону сложнее, чем в Швеции или Дании, но похоже на то, что мы делали в "Арсенале", – сказал Олссон клубной пресс-службе.