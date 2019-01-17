В Италии сообщили, что Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом» - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 13:06Источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоАвтор: Гичунцев Артур

В Италии сообщили, что Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом»

Такой информацией располагает журналист Джанлуки Ди Марцио.

Хавбек сборной Уэльса Аарон Рэмзи, чей контракт с лондонским "Арсеналом" рассчитан до конца сезона, продолжит карьеру в серии А.

По информации источника, 27-летний футболист успешно прошел медицинское обследование в одной из клиник Мадрида и подписал пятилетний контракт с "Ювентусом". Его зарплата составит 7,5 млн евро.

Отмечается, что переход состоится летом 2019 года. Он пополнит ряды туринского клуба бесплатно.

Также сообщается, что "Юве" пытался организовать трансфер этой зимой, однако "пушкари" ответили отказом.

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