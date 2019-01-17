Евгений Башкиров: Нахожусь в воодушевлении от возможности поработать с Бердыевым

Футбол 17 января 2019 13:14 Источник: ФК «Рубин» Автор: Гичунцев Артур

Игрок находится в статусе свободного агента.

Российский полузащитник Евгений Башкиров, находящийся на просмотре в "Рубине", поделился эмоциями от работы с главным тренером казанского клуба Курбаном Бердыевым.

"Все отлично, игроки и тренерский штаб встретили тепло. Все подсказывают, много знакомых ребят. Так что не одиноко. Сейчас такой период впитывания новой информации, того, что требует тренерский штаб. Надеюсь, мозг переключится, и я быстрее адаптируюсь, все свои качества буду показывать максимально.

Мне очень радостно, я нахожусь перед в таком воодушевлении от того, что представилась возможность поработать с тренерским штабом Курбана Бекиевича. Я надеюсь почерпнуть очень много в футболе от него, от его помощников.

Задача – помочь «Рубину», сделать то, что от меня требуется, чего ждет от меня тренерский штаб, может быть, немного улучшить свою личную статистику, вдохновенно играть в футбол, быть агрессивным. Самое главное, что сейчас видно по тренировкам, не забывать, что эпизод доигрывается только когда, мы снова берем мяч себе, возвращаем его. То есть, всегда играть до конца", – сказал игрок, чьи слова приводит официальный сайт "Рубина".

Напомним, последним клубом 27-летнего полузащитника были "Крылья Советов".