Игроки «Авангарда» попросят врио губернатора Курской области вернуть в клуб бывшего президента - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 13:33Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Игроки «Авангарда» попросят врио губернатора Курской области вернуть в клуб бывшего президента

«Авангард» идет на третьем месте в ФНЛ.

Игроки «Авангарда» обсудят будущее клуба с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романом Старовойтом, сообщает «Р-Спорт».

Во время встречи, которая намечена на пятницу, команда намерена попросить главу региона вернуть в «Авангард» бывшего президента Николая Волокитина, который покинул клуб в декабре.

«Многие футболисты имеют на руках предложения от других клубов ФНЛ и РПЛ, – сказал капитан команды Михаил Багаев. – Они готовы остаться в «Авангарде», но при условии возвращения в клуб Волокитина».

Напомним, «Авангард» ушел на зимний перерыв в ФНЛ на третьем месте с отставание на пять очков от лидера турнирной таблицы – «Тамбова».

Ранее стало известно, что команда может не поехать на зимний сбор в Турцию из-за четырехмесячных долгов по зарплате перед игроками.

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