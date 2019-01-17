Игроки «Авангарда» попросят врио губернатора Курской области вернуть в клуб бывшего президента

Футбол 17 января 2019 13:33 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

«Авангард» идет на третьем месте в ФНЛ.

Игроки «Авангарда» обсудят будущее клуба с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романом Старовойтом, сообщает «Р-Спорт».

Во время встречи, которая намечена на пятницу, команда намерена попросить главу региона вернуть в «Авангард» бывшего президента Николая Волокитина, который покинул клуб в декабре.

«Многие футболисты имеют на руках предложения от других клубов ФНЛ и РПЛ, – сказал капитан команды Михаил Багаев. – Они готовы остаться в «Авангарде», но при условии возвращения в клуб Волокитина».

Напомним, «Авангард» ушел на зимний перерыв в ФНЛ на третьем месте с отставание на пять очков от лидера турнирной таблицы – «Тамбова».

Ранее стало известно, что команда может не поехать на зимний сбор в Турцию из-за четырехмесячных долгов по зарплате перед игроками.