Защитник «Краснодара» Страндберг будет играть в «Урале» на правах аренды - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 14:42Источник: ФК «Урал»Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Краснодара» Страндберг будет играть в «Урале» на правах аренды

«Урал» в своем твиттере сообщил, что взял в аренду защитника «Краснодара» Стефана Страндберга.

28-летний норвежский футболист будет выступать в клубе из Екатеринбурга до конца текущего сезона. Страндбрег уже присоединился к «Уралу» на сборе в Пафосе и принимает участие в тренировочном процессе команды.

Страндберг выступает за «Краснодар» с лета 2015 года. В составе быков защитник провел в общей сложности 16 матчей в чемпионате России. Первую часть нынешнего сезона футболист провел в «Краснодаре-2».

После первой части сезона «Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 16 очков после 17 матчей.

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