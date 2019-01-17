«Тоттенхэм» может арендовать у «Барселоны» Малкома до конца сезона

Полузащитник «Барселоны» Малком попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, «Тоттенхэм» начал обсуждения трансфера 21-летнего бразильца 16 января. В настоящий момент переговоры находятся в продвинутой стадии.
«Шпоры» собираются арендовать Малкома до конца нынешнего сезона с обязательством последующего выкупа.
Кроме «Тоттенхэма» на полузащитника претендует китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», который предложил «Барселоне» 50 млн евро за футболиста.
На счету Малкома в текущем сезоне лишь пять матчей в испанской примере и в общей сложности 97 минут на поле.