Михаил Галактионов: Будем делать игру молодежной сборной узнаваемой

Футбол 17 января 2019 16:09 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Новый главный тренер «молодежки» готовится к первому сбору команды.

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что будет ставить команде яркую игру.

«Ни одна из успешных сборных прошлых созывов не запомнилась ярким футболом? Не соглашусь, – сказал Галактионов в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Возьмем команду, с которой я работал. Да, до 17 лет результат у нас точно превалировал, а вот на уровне U19, когда мы прошли важные этапы становления, Россия была одной из самых играющих команд в Европе.

Мы обыгрывали голландцев, немцев, австрийцев, португальцев. Команда очень хорошо смотрелась! Этого и сейчас будем обязательно добиваться – делать игру узнаваемой».

Напомним, в отборочном турнире Евро-2021, который стартует в сентябре, молодежная сборная России сыграет в группе 5 с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией.