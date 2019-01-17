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Футбол17 января 2019 17:22Источник: Corriere dello SportАвтор: Липкин Антон

«Рома» может арендовать Миранду, если Жезусу потребуется операция

Бразилец из «Ромы» травмировал мениск.

Защитник «Интера» Миранда может провести вторую половину сезона на правах аренды в «Роме», сообщает Corriere dello Sport.

В столичном клубе ждут результатов обследования защитника Жуана Жезуса, который получил травму мениска в матче Кубка Италии с «Виртус Энтелла» (4:0).

Если 27-летнему бразильцу потребуется операция, «Рома» постарается до закрытия зимнего трансферного окна пригласить игрока в центр обороны.

Одним из вариантов может стать аренда Миранды, который в нынешнем сезоне перестал стабильно попадать в стартовый состав «нерадзурри». На его счету только десять матчей во всех турнирах, из них – семь в серии A.

При этом главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти может отказаться отпускать защитника.

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