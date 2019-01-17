Нападающий «Спартака» Прошляков попал в сферу интересов «Лиона» и дортмундской «Боруссии» - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 18:29Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Спартака» Прошляков попал в сферу интересов «Лиона» и дортмундской «Боруссии»

Европейские клубы проявляют интерес к 18-летнему нападающему «Спартака» и юношеской сборной России Даниле Прошлякову.

По информации «Чемпионата», во время матчей отборочного турнира чемпионата Европы и в нескольких встречах молодежного первенства России Прошлякова просматривали скауты французского «Лиона» и дортмундской «Боруссии».

Прошляков является лучшим бомбардиром нынешнего сезона молодежного первенства России. На его счету 14 голов в 13 матчах. Форвард провел два неполных матча за «Спартак-2» в ФНЛ, а также попадал в заявку основной команды красно-белых.

Трансферная стоимость Прошлякова оценивается в 275 тысяч евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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