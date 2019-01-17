Сборные Японии и Узбекистана сыграют в плей-офф Кубка Азии

В матче заключительного тура группового этапа Кубка Азии сборная Японии переиграла команду Узбекистана со счетом 2:1.
У победителей встречи голами отметились Йосинори Муто (43-я минута) и Цукаса Сиотани (58), а составе узбекистанцев мяч забил нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов (40).
⚽️🤯👏— Football Club Rostov (@rostovfc) 17 января 2019 г.
Что творит наш Элдор на Кубке Азии!
Супер гол в ворота Японии.
1:1 в матче и 35 минут до конца pic.twitter.com/uldEwjQy83
В параллельной игре группы F сборная Омана переиграла команду Туркменистана – 3:1.
Таким образом, с девятью очками первое место в квартете заняла Япония, второе – Узбекистан (6 очков). Обе сборные вышли в плей-офф турнира.