Сборные Японии и Узбекистана сыграют в плей-офф Кубка Азии - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 18:43Источник: «Советский спорт»

Сборные Японии и Узбекистана сыграют в плей-офф Кубка Азии

В матче заключительного тура группового этапа Кубка Азии сборная Японии переиграла команду Узбекистана со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Йосинори Муто (43-я минута) и Цукаса Сиотани (58), а составе узбекистанцев мяч забил нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов (40).

В параллельной игре группы F сборная Омана переиграла команду Туркменистана – 3:1.

Таким образом, с девятью очками первое место в квартете заняла Япония, второе – Узбекистан (6 очков). Обе сборные вышли в плей-офф турнира.

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