Андрей Червиченко: Возможно, Федуну надоел «Спартак», который за все годы выиграл только один трофей - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 19:40Источник: «Собеседник»Автор: Сметанникова Дарья

Андрей Червиченко: Возможно, Федуну надоел «Спартак», который за все годы выиграл только один трофей

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о переоформлении нового владельца красно-белых.

Ранее стало известно, что Вагит Алекперов оказался крупнейшим акционером «Спартака»

«Вполне возможно, Федуну надоел «Спартак», который за все эти годы выиграл только один трофей – чемпионат России. Футбол в России – это же не какой-то серьезный бизнес. Финансовых плюсов нет, приобретается исключительно имиджевая часть. Купить клуб в России можно только от большой любви», - цитирует Червиченко «Собеседник».

Компания Moran Trading Resources Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, вышла из числа акционеров «Спартака».

Ранее Moran Trading Resources Ltd контролировала 70 процентов капитала клуба. Теперь большая часть акций красно-белых принадлежит двум российским компаниям – ООО «Спорт-Холдинг» и АО «Капитальные активы». Вместе они владеют 67,44 процента капитала «Спартака». Еще 30,56% капитала клуба контролирует гражданин России, имя которого в СПАРКе не раскрывается.

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