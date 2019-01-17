Евгений Ловчев: Авен рад бы купить «Спартак», но Федун не хочет продавать клуб - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол17 января 2019 19:45Источник: «Собеседник»Автор: Сметанникова Дарья

Евгений Ловчев: Авен рад бы купить «Спартак», но Федун не хочет продавать клуб

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможную продажу Леонидом Федунов акций на московский клуб.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на покупку «Спартака» является председатель совета директором Альфа-банка Петр Авен.

«Я Авена знаю давно, несколько лет назад подходил к нему спросить, что там с покупкой «Спартака», о которой много писали. Он ответил, что рад бы, но Федун не хочет продавать клуб. У него взгляды скорее на управление клубом. Он видит это немного по-западному. Когда есть совет директоров и какое-то место в нем занимают болельщики – имеют акции и право голоса. Авен действительно болеет за клуб с детства. Еще в 90-х рассказывал мне, как в детстве ходил на стадион и кричал: «Же-еня Ло-овчев!» Федун в свою очередь признавался, что болел раньше за киевское «Динамо». Это было его грубой ошибкой, теперь ему всегда будут это припоминать», - цитирует Ловчева «Собеседник».

#ловчев евгений#фк спартак#федун леонид#авен петр#Футбол-Россия#рпл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта