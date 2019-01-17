Евгений Ловчев: Авен рад бы купить «Спартак», но Федун не хочет продавать клуб

Футбол 17 января 2019 19:45 Источник: «Собеседник» Автор: Сметанникова Дарья

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможную продажу Леонидом Федунов акций на московский клуб.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на покупку «Спартака» является председатель совета директором Альфа-банка Петр Авен.

«Я Авена знаю давно, несколько лет назад подходил к нему спросить, что там с покупкой «Спартака», о которой много писали. Он ответил, что рад бы, но Федун не хочет продавать клуб. У него взгляды скорее на управление клубом. Он видит это немного по-западному. Когда есть совет директоров и какое-то место в нем занимают болельщики – имеют акции и право голоса. Авен действительно болеет за клуб с детства. Еще в 90-х рассказывал мне, как в детстве ходил на стадион и кричал: «Же-еня Ло-овчев!» Федун в свою очередь признавался, что болел раньше за киевское «Динамо». Это было его грубой ошибкой, теперь ему всегда будут это припоминать», - цитирует Ловчева «Собеседник».