Луиш Нету: Я был в «Фенербахче» и знаю, что просто с этой командой не будет

Футбол 17 января 2019 20:12 Источник: ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Луиш Нету – о предстоящем противостоянии в 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

– Вы провели один сезон в «Фенербахче», поэтому уже стали главным экспертом в «Зените» по турецкому футболу. Расскажите, что это такое.

– Главное отличие от чемпионата России – эмоции болельщиков, – приводит слова Нету официальный сайт «Зенита». Абсолютно каждый в Турции живет футболом, это вид спорта номер один. Если идешь в кафе, по улице, торговому центру или где-то еще, то видишь, что все говорят только о футболе. Весь Стамбул обсуждает «Фенербахче», «Галатасарай» или «Бешикташ», вся страна говорит о матчах, дерби, трансферных новостях.

Когда переезжаешь из России в Турцию, то первым и главным отличием, на которое обращаешь внимание, становится именно это. Да, «Зенит» – самый популярный футбольный клуб страны, но у вас есть хоккей, баскетбол, что-то еще. Даже в Петербурге часто я ходил куда-то, и меня никто не спрашивал о футболе. Честно, мне больше нравится Россия. Хотя и в Турции отличные матчи, красивые и переполненные стадионы, как и сейчас в нашей лиге.

Еще в Турции очень классно поддерживают местные команды. В Стамбуле, понятно, симпатии делятся на «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ», в других городах болеют только за своих – «Бурсаспор», «Коньяспор», «Гезтепе», «Антальяспор», «Аланьяспор» и так далее. В России не совсем так: если мы играем в «Уфе», то какая-то часть из жителей Уфы болеет за нас. Это здорово, но невозможно представить в Турции: условный «Фенербахче» ненавидят в Бурсе, а «Бурсаспор» – в Стамбуле.

Еще, так как в Турции нет лимита на легионеров, линии атаки у большинства команд полностью состоят из скоростных иностранцев. Иногда смотришь на позицию соперника в таблице, думаешь, что матч не станет трудным, но в итоге все выходит совсем не так.

– В общем, судя по вашим словам, через месяц «Зениту» в Стамбуле и близко просто не будет.

– Просто? Нет. Я был там, я знаю. Поддержка болельщиков заставляет команду рвать и метать. Правда, иногда это работает в обратную сторону – игроки чувствуют давление, раздражаются и начинают совершать ошибки. Это то, что мы можем использовать в свою пользу. Нужно помнить, что ответный матч пройдет у нас дома. Надеюсь, на переполненном стадионе, который станет нашим 12-м игроком.

– С кем из бывших партнеров обсуждали результаты жеребьевки?

– С Роберто Сольдадо. Мы делили комнату на базе, остались хорошими друзьями. Насколько я знаю, он не сможет сыграть из-за травмы, хотя, возможно, что-то изменилось. Сразу после жеребьевки он написал мне: «Я тебе убью!». Вообще, мы часто с ним подшучиваем, постоянно сталкивались на тренировках, пытались обыграть друг друга. У меня остались хорошие взаимоотношения не только с ним, но еще и с Маурисио Ислой, например.