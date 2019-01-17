«ПСЖ» проявляет интерес к Маркизио и Паредесу

Футбол 17 января 2019 20:13 Источник: TUTTOmercatoWEB.com Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитники «Зенита» Клаудио Маркизио и Леандро Паредес попали в сферу интересов «ПСЖ». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

«ПСЖ» ищет возможности усилиться центральными хавбеками в зимнее трансферное окно. Паредес является приоритетной целью парижан. Однако им нужно выиграть конкуренцию с «Челси» в борьбе за аргентинца.

В случае неудачи с Паредесом, «ПСЖ» может приобрести Маркизио, который перешел в «Зенита» на правах свободного агента летом 2018 года, и с тех пор провел девять матчей в РПЛ и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Зениту» за Паредеса 35 млн евро. В этом сезоне РПЛ футболист провел за петербургский клуб 15 матчей, в которых забил три гола и сделал две передачи.