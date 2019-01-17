Жозе Моуринью: Я принадлежу футболу высшего уровня и там собираюсь остаться

Футбол 17 января 2019 20:18 Источник: beIN SPORTS Автор: Сметанникова Дарья

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах на будущее после того, как он остался без работы.

«Я хочу тренировать. Я слишком молод. Я в футболе очень-очень давно, но скоро мне исполнится 56 лет и я действительно очень молод.

Я принадлежу футболу высшего уровня и там собираюсь оставаться», — цитирует Моуринью beIN Sports.

Напомним, в середине декабря 2018 года Моуринью был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Ранее португальский специалист работал с «Челси», мадридским «Реалом», миланским «Интером, «Порту», «Униан Лейрией» и «Бенфикой» из Лиссабона.