Жозе Моуринью: Я принадлежу футболу высшего уровня и там собираюсь остаться - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 20:18Источник: beIN SPORTSАвтор: Сметанникова Дарья

Жозе Моуринью: Я принадлежу футболу высшего уровня и там собираюсь остаться

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах на будущее после того, как он остался без работы.

«Я хочу тренировать. Я слишком молод. Я в футболе очень-очень давно, но скоро мне исполнится 56 лет и я действительно очень молод.

Я принадлежу футболу высшего уровня и там собираюсь оставаться», — цитирует Моуринью beIN Sports.

Напомним, в середине декабря 2018 года Моуринью был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Ранее португальский специалист работал с «Челси», мадридским «Реалом», миланским «Интером, «Порту», «Униан Лейрией» и «Бенфикой» из Лиссабона.

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