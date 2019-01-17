Луиш Нету: Помните фильм «Последний из могикан»? Сейчас таким становлюсь я

Футбол 17 января 2019 20:22 Источник: ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Луиш Нету – о бывших одноклубниках по петербургской команде.

– С кем чаще всего общаетесь из бывших одноклубников?

– Регулярно с Данни, иногда с Хави, Кришито. Очень сильно скучаю по Рондону, мы были отличными друзьями, когда он играл в «Зените». Так получается, что у меня самые лучшие взаимоотношения с нападающими! Ха-ха! Недавно писал Витселю, когда увидел в его Инстаграме, как он готовит: «Ты большой шеф, Аксель!». Он мне: «Ага, сегодня я такой». Мы не общаемся с ребятами ежедневно, но стараемся оставаться на связи, помнить друг о друге и тех временах.

– С 2013 года, когда вы перешли в «Зенит», остались только вы, Анюков и Семак, который тогда был игроком. Чувствуете себя ветераном?

– Помните фильм «Последний из могикан»? Мы так называли Кришито перед тем, как он ушел. Сейчас, получается, таким становлюсь и я. Честно – очень рад тому пути, который прошел вместе с клубом. В самом начале не мог даже предположить, что проведу за «Зенит» так много матчей, так много лет. Хочу поблагодарить клуб, болельщиков. После прошлого сезона я понял: когда ты остаешься без «Зенита», то скучаешь по нему очень сильно. Но я не говорю до свидания: давайте возьмем и выиграем этот чемпионат, – приводит слова Нету официальный сайт «Зенита».