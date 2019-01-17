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Футбол17 января 2019 20:24Источник: Football ItaliaАвтор: Сметанникова Дарья

Моуринью назвал лучшую команду, которую он тренировал

Португальский специалист Жозе Моуринью назвал лучшую команду в своей карьере.

«Лучшая команда? Знаете, я должен назвать «Интер». Потому что они выиграли все. Я должен быть объективным и с уважением относиться к этим игрокам, которые выигрывали все с первого и до последнего дня. Они побеждали во всех турнирах, обыгрывали лучшие команды мира, набирали фантастическое количество очков в чемпионате Италии. Поэтому я должен сказать, что это была лучшая команда», - цитирует Моуринью Football Italia.

56-летний португалец возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год. Команда под его руководством дважды выигрывала чемпионат Италии, по одному разу Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Лиге чемпионов.

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