Сергей Силкин: Если Кокорин освободится в феврале, то сыграет в этом сезоне

Футбол 17 января 2019 20:29 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ситуацию с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, которые находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

«Знаю, что некоторые пишут письма Кокорину и Мамаеву, но я — нет… Я законопослушный товарищ, а ребята повели себя не по закону. Если бы мы с вами что-то такое сделали, то были бы сегодня примерно там же, где и они. Есть законы, которые не надо нарушать. Никому. Какой бы талантливый ты ни был, в каком бы хорошем клубе ни играл. Ты должен уважать окружающих. Ребятки нарушили, и им не по 15 лет. Одному 28 скоро, второму — уже 30. В таком возрасте о себе думать нужно далеко не в первую очередь, у них же семьи и дети. Что заслужили, то и получили.

Кокорин с Мамаевым в итоге выйдут. За время, которое они там просидели, их кошельки похудели. И чтобы что-то заработать, возможностей не так много. Но когда они выйдут — это вопрос. Дадут лет по семь… К тому времени с футболом уже придется попрощаться.

Думаю, если Кокорин освободится в феврале, то сыграет. Месяца полтора-два на подготовку будет достаточно», - приводит слова Силкина «Матч ТВ».

Напомним, Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.