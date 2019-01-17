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Футбол17 января 2019 21:31Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ: Попов продолжит карьеру в «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов с высокой долей вероятности станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, «Динамо» готово предложить 31-летнему болгарину контракт с зарплатой в 850 тысяч евро в год. Бело-голубые активно ищут правоногого центрального защитника и нападающего таранного типа.

Ранее сообщалось, что Попов может продолжить карьеру в «Ростове», «Рубине», «Витессе», «Лудогореце», а также клубе из Китая и ОАЭ.

На счету Попова в нынешнем сезоне российской премьер-лиги 13 матчей за «Спартак», в котором он отметился одной результативной передачей.

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