СМИ: Попов продолжит карьеру в «Динамо»

Футбол 17 января 2019 21:31 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов с высокой долей вероятности станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, «Динамо» готово предложить 31-летнему болгарину контракт с зарплатой в 850 тысяч евро в год. Бело-голубые активно ищут правоногого центрального защитника и нападающего таранного типа.

Ранее сообщалось, что Попов может продолжить карьеру в «Ростове», «Рубине», «Витессе», «Лудогореце», а также клубе из Китая и ОАЭ.

На счету Попова в нынешнем сезоне российской премьер-лиги 13 матчей за «Спартак», в котором он отметился одной результативной передачей.