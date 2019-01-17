«Ливерпуль» продлил контракт с защитником Робертсоном (фото)

Футбол 17 января 2019 21:35 Источник: ФК «Ливерпуль» Автор: Сметанникова Дарья

«Ливерпуль» подписал новый контракт с защитником клуба Эндрю Робертсоном. Об этом сообщает пресс-служба команды.

О сроках действия нового контракта пока неизвестно. Однако сообщается, что соглашение является долгосрочным.

«Когда «Ливерпуль» связался со мной с предложением продлить контракт, не было никаких сомнений в том, чтобы мне нужно поставить подпись под соглашением и сделать это как можно скорее. Для меня и, думаю, для клуба это была очень легкая сделка. Мы быстро договорились. Рад, что продлил контракт. Надеюсь, с командой меня ждет хорошее будущее», - заявил Робертсон.

На счету 24-летнего защитника в текущем сезоне английской премьер-лиги 20 матчей, в которых он сделал четыре результативные передачи.