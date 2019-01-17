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Футбол17 января 2019 21:44Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Кристиан Нобоа: Лишь тренер и доктор знают, когда я вернусь

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своем восстановлении после травмы крестообразной связки колена.

«23 февраля будет ровно полгода с момента, когда я травмировался. Но я могу вернуться неделей раньше или неделей позже. Конечно, хочется сделать это как можно быстрее. Я для этого работаю на все сто. Как получится в итоге — посмотрим. Тем более дело не только в колене. Надо быть готовым физически и с точки зрения игровой практики, есть много важных моментов. Захочет ли тренер видеть меня в составе? Лишь он и доктор знают, когда я вернусь.

Понимаю, что сейчас каждый день таит какую-то опасность для колена. Я даже пешком хожу аккуратно. Бассейн, прыжки — то же самое. Раньше, до травмы, со мной никогда такого не было. А теперь приходится себя сдерживать.

Надеюсь, после сбора в Катаре буду чувствовать себя еще лучше, а после испанского тренировочного лагеря окажусь почти готов», - цитирует Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, 33-летний эквадорец получил травму колена в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1).

#нобоа кристиан#фк зенит#рпл#Футбол-Россия
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