Кристиан Нобоа: Лишь тренер и доктор знают, когда я вернусь

Футбол 17 января 2019 21:44 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своем восстановлении после травмы крестообразной связки колена.

«23 февраля будет ровно полгода с момента, когда я травмировался. Но я могу вернуться неделей раньше или неделей позже. Конечно, хочется сделать это как можно быстрее. Я для этого работаю на все сто. Как получится в итоге — посмотрим. Тем более дело не только в колене. Надо быть готовым физически и с точки зрения игровой практики, есть много важных моментов. Захочет ли тренер видеть меня в составе? Лишь он и доктор знают, когда я вернусь.

Понимаю, что сейчас каждый день таит какую-то опасность для колена. Я даже пешком хожу аккуратно. Бассейн, прыжки — то же самое. Раньше, до травмы, со мной никогда такого не было. А теперь приходится себя сдерживать.

Надеюсь, после сбора в Катаре буду чувствовать себя еще лучше, а после испанского тренировочного лагеря окажусь почти готов», - цитирует Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, 33-летний эквадорец получил травму колена в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1).