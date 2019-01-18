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Футбол18 января 2019 01:02Источник: ФК «Севилья»

«Севилья» объявила о переходе нападающего «РБ Зальцбурга» Даббура

Нападающий «РБ Зальцбурга» Мунас Даббур стал игроком «Севильи», но завершит сезон на правах аренды в австрийском клубе, сообщает пресс-служба испанской команды.

26-летний израильтянин подписал контракт с красно-белыми, рассчитанный до июня 2023 года и присоединится к испанской команде 1 июля 2019 года.

Подробности трансфера не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Даббур в текущем сезоне в составе «Зальцбурга» принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал шесть результативных передач.Также на его счету 11 игр и один гол за сборную Израиля.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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