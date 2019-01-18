«Ростов» объявил о трансфере Еременко (фото)

Футбол 18 января 2019 06:10 Источник: ФК «Ростов» Автор: Гичунцев Артур

Последним клубом игрока был московский "Спартак".

Финский полузащитник Роман Еременко продолжит карьеру в "Ростове".

Как сообщает официальный сайт донского клуба, полузащитник, ранее выступавший в составе "Рубина" и ЦСКА, подписал контракт на 2,5 года.

🔥🔥🔥



А вот и фото с подписания контракта с Романом Еременко!



Президент клуба Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин тепло поприветствовали новичка! pic.twitter.com/BwnVGh5dZW — Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2019 г.

Напомним, ранее стало известно, что 31-летний футболист расторг контракт с московским "Спартаком", чей состав пополнил летом 2018 года.

В текущем сезоне Еременко сыграл 7 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.