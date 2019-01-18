«Ростов» объявил о трансфере Еременко (фото) - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 06:10Источник: ФК «Ростов»Автор: Гичунцев Артур

«Ростов» объявил о трансфере Еременко (фото)

Последним клубом игрока был московский "Спартак".

Финский полузащитник Роман Еременко продолжит карьеру в "Ростове".

Как сообщает официальный сайт донского клуба, полузащитник, ранее выступавший в составе "Рубина" и ЦСКА, подписал контракт на 2,5 года.

Напомним, ранее стало известно, что 31-летний футболист расторг контракт с московским "Спартаком", чей состав пополнил летом 2018 года.

В текущем сезоне Еременко сыграл 7 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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