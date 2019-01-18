Хердур Магнуссон: Всего четыре очка отделяют ЦСКА от "Зенита" - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол18 января 2019 08:27Источник: ПФК ЦСКААвтор: Спирин Дмитрий

Хердур Магнуссон: Всего четыре очка отделяют ЦСКА от "Зенита"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился впечатлениями от тренировочного сбора команды в Испании и ожиданиями от весенней части сезона.

- Первая неделя прошла хорошо, мне здесь все нравится, хотя тренировки очень тяжелые. Вообще, именно межсезонье - самая тяжелая часть нашей профессии. Но это очень полезная работа, особенно для тела. Здорово быть вместе и проходить эти испытания, чтобы как следует подготовиться к сезону. Что касается чемпионата России - у нас неплохое турнирное положение.

Всего четыре очка отделяет нас от «Зенита», и пять - от чистого первого места. Впереди еще очень много игр, и уже сейчас нужно начинать задумываться о первом официальном матче в новом году - с тульским «Арсеналом». Мы хотим выиграть эту встречу и положить начало победной серии, - цитирует Магнуссона официальный сайт клуба.

ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы РПЛ, отставая от "Зенита" на 4 очка.

#магнуссон хердур#фк цска#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта