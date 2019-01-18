Хердур Магнуссон: Всего четыре очка отделяют ЦСКА от "Зенита"

Футбол 18 января 2019 08:27 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Спирин Дмитрий

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился впечатлениями от тренировочного сбора команды в Испании и ожиданиями от весенней части сезона.

- Первая неделя прошла хорошо, мне здесь все нравится, хотя тренировки очень тяжелые. Вообще, именно межсезонье - самая тяжелая часть нашей профессии. Но это очень полезная работа, особенно для тела. Здорово быть вместе и проходить эти испытания, чтобы как следует подготовиться к сезону. Что касается чемпионата России - у нас неплохое турнирное положение.

Всего четыре очка отделяет нас от «Зенита», и пять - от чистого первого места. Впереди еще очень много игр, и уже сейчас нужно начинать задумываться о первом официальном матче в новом году - с тульским «Арсеналом». Мы хотим выиграть эту встречу и положить начало победной серии, - цитирует Магнуссона официальный сайт клуба.

ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы РПЛ, отставая от "Зенита" на 4 очка.