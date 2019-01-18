Кристиан Нобоа: Неймар всегда был симулянтом

Футбол 18 января 2019 09:25 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Эквадорский полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром.

- Много раз играл на уровне сборных против Неймара. После матчей, бывало, разговаривали возле наших раздевалок. Не могу сказать, что мы друзья, но точно неплохо знаем друг друга.

Симуляции Неймара? Он всегда был таким. Бывало, в матчах сборных он падал, хотя я или кто-то другой до него даже не дотрагивались. Если бы я его сбил, то обязательно бы подошел и извинился, - цитирует Нобоа "Матч ТВ".

Нобоа продолжает восстановление после тяжелой травмы (разрыва связок колена) и последующей операции.