Гаджи Гаджиев: Семак разберется в ситуации с Паредесом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол18 января 2019 09:49Источник: «Спорт уик-энд»Автор: Спирин Дмитрий

Гаджи Гаджиев: Семак разберется в ситуации с Паредесом

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о желании Леандро Паредеса покинуть «Зенит».

- Любая такая ситуация имеет свою завуалированную сторону. В моей практике были случаи, когда игрок реально хотел уходить по всем внешним признакам, по разговорам. Но после общения оказывалось, что ещё можно ему найти мотивацию. И в последующем часто футболист приносил пользу команде и играл еще не один год. Не знаю, что движет Паредесом, всех психологических аспектов, а это крайне важно. Очень много зависит от того, какая составляющая в микроклимате команды принадлежит Паредесу.

Если же исходить из точного факта, что Паредес не хочет играть в «Зените», то его, конечно, надо отпускать. Если нет сейчас альтернативы хорошей, то надо говорить с ним так: «в конце чемпионата уйдешь». Думаю, с этим вопросом Семак разберётся, он неплохо чувствует игроков. Он примет правильное решение, а руководство клуба поможет ему в этом, - цитирует Гаджиева "Спорт Уик-энд".

Ранее сообщалось, что Леандро Паредес может перейти в лондонский "Челси".

#паредес леандро#гаджиев гаджи#семак сергей#фк зенит#рпл#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта