Гаджи Гаджиев: Семак разберется в ситуации с Паредесом

Футбол 18 января 2019 09:49 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о желании Леандро Паредеса покинуть «Зенит».

- Любая такая ситуация имеет свою завуалированную сторону. В моей практике были случаи, когда игрок реально хотел уходить по всем внешним признакам, по разговорам. Но после общения оказывалось, что ещё можно ему найти мотивацию. И в последующем часто футболист приносил пользу команде и играл еще не один год. Не знаю, что движет Паредесом, всех психологических аспектов, а это крайне важно. Очень много зависит от того, какая составляющая в микроклимате команды принадлежит Паредесу.

Если же исходить из точного факта, что Паредес не хочет играть в «Зените», то его, конечно, надо отпускать. Если нет сейчас альтернативы хорошей, то надо говорить с ним так: «в конце чемпионата уйдешь». Думаю, с этим вопросом Семак разберётся, он неплохо чувствует игроков. Он примет правильное решение, а руководство клуба поможет ему в этом, - цитирует Гаджиева "Спорт Уик-энд".

Ранее сообщалось, что Леандро Паредес может перейти в лондонский "Челси".