«Тоттенхэм» может предложить краткосрочный контракт Росси

Футбол 18 января 2019 10:08 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

Итальянец поддерживает форму с «Манчестер Юнайтед».

Форвард Джузеппе Росси может стать игроком «Тоттенхэма», сообщает Football Italia. «Шпоры» рассматривают вариант приглашения 31-летнего итальянца на краткосрочный контракт со сдельной платой.

После окончания прошлого сезона Росси остается без клуба, однако в январе приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед», за который выступал в 2004-2007 годах.

Напомним, у «Тоттенхэма» возникли кадровые проблемы в линии атаки в связи с травмой Гарри Кейна и участием в Кубке Азии корейца Сон Хын Мина. Еще один нападающий команды Фернандо Льоренте может до закрытия зимнего трансферного окна вернуться в Испанию.

Добавим, что ранее Росси также выступал за «Ньюкасл», «Парму», «Вильярреал», «Фиорентину», «Леванте» и «Сельту».

В воскресенье в 23-м туре премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет в гостях в лондонском дерби с «Фулхэмом».