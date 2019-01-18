«Тоттенхэм» может предложить краткосрочный контракт Росси - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 10:08Источник: Football ItaliaАвтор: Липкин Антон

«Тоттенхэм» может предложить краткосрочный контракт Росси

Итальянец поддерживает форму с «Манчестер Юнайтед».

Форвард Джузеппе Росси может стать игроком «Тоттенхэма», сообщает Football Italia. «Шпоры» рассматривают вариант приглашения 31-летнего итальянца на краткосрочный контракт со сдельной платой.

После окончания прошлого сезона Росси остается без клуба, однако в январе приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед», за который выступал в 2004-2007 годах.

Напомним, у «Тоттенхэма» возникли кадровые проблемы в линии атаки в связи с травмой Гарри Кейна и участием в Кубке Азии корейца Сон Хын Мина. Еще один нападающий команды Фернандо Льоренте может до закрытия зимнего трансферного окна вернуться в Испанию.

Добавим, что ранее Росси также выступал за «Ньюкасл», «Парму», «Вильярреал», «Фиорентину», «Леванте» и «Сельту».

В воскресенье в 23-м туре премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет в гостях в лондонском дерби с «Фулхэмом».

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