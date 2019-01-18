Банк ВТБ снова возьмет под контроль «Динамо», Широков покинет клуб

Футбол 18 января 2019 10:10 Источник: Чемпионат.com Автор: Спирин Дмитрий

Банк ВТБ намерен вновь стать владельцем московского «Динамо».

Смена управления в клубе должна произойти уже на следующей неделе, сообщает "Чемпионат".

Новые владельцы намерены ежегодно вкладывать в команду около 65 миллионов евро.

Руководить клубом будет Юрий Белкин, который является членом совета директоров и советником генерального директора по капитальному строительству.

Смена руководства приведет к уходу из клуба спортивного директора Романа Широкова. При этом тренерский штаб во главе с Дмитрием Хохловым продолжит работу.