Максим Беляев: Футболисты "Арсенала" платят штрафы за лишний вес - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 11:14Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Максим Беляев: Футболисты "Арсенала" платят штрафы за лишний вес

Игроки тульского "Арсенала" вышли из отпуска в игровом весе, в клубе за лишние килограммы предусмотрены серьезные штрафы.

- Смотрю по ребятам, кто-то даже подсушился. Все приехали в своем игровом весе, у кого-то, может, килограммчик лишний и есть, но дело поправимое. У нас серьезные штрафы за превышение веса, никто не хочет удара по кошельку. Ну и мы все профессионалы, должны ответственно относиться к делу, - рассказал агентству "Р-Спорт" защитник команды Максим Беляев.

Он также подчеркнул, что сумму штрафов называть не хочет, но отметил, что они очень большие. "Капитан (собирает деньги). И если собираем кому-то деньги, тоже несем ему, а он уже разбирается. Штрафы у нас уходят на благотворительность", - добавил футболист.

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