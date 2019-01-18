Максим Беляев: Кокорин и Мамаев могут быстро набрать форму после СИЗО

Находящиеся в СИЗО футболисты нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев еще молодые, у них не должно возникнуть проблем с набором формы после того, как они вернутся в свои клубы, считает защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев.
- Знаю, что им продлили арест до 8 февраля. Не обладая всей информацией, комментарии давать не стоит.
Форму набрать можно достаточно быстро, за месяц легко привести себя в порядок. Ребята молодые, проблем не возникнет, - цитирует Беляева агентство "Р-Спорт".
Две потасовки с участием Мамаева и Кокорина произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.