Футбол 18 января 2019 11:39 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Максим Беляев: Кокорин и Мамаев могут быстро набрать форму после СИЗО

Находящиеся в СИЗО футболисты нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев еще молодые, у них не должно возникнуть проблем с набором формы после того, как они вернутся в свои клубы, считает защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев.