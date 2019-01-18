УЕФА: Долг российских клубов за 10 лет вырос до 515 миллионов евро

Футбол 18 января 2019 11:52 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Чистый долг российских футбольных клубов за последние десять лет вырос на 46% - до 515 миллионов евро.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на документацию УЕФА.

Значение данного показателя выше только у клубов Италии, Англии и Турции.

В отчете УЕФА отмечается, что часть долга российских клубов "связана с капиталовложениями, поэтому такой рост не обязательно вызывает опасения".

Чистый долг рассчитывается согласно определению правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому fair play, которое предполагает зачет сумм банковских овердрафтов, кредитов и прочих займов, кредиторской задолженности в пользу связанных сторон и задолженности по трансферам против сумм дебиторской задолженности по трансферам и денежных остатков.