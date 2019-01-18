«Зенит» вошел в топ-30 европейских клубов по доходам за 2017 год

Футбол 18 января 2019 12:32 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Питерцы заработали 169 миллионов евро.

«Зенит» стал единственным представителем России в первой тридцатке европейских клубов по доходам за 2017 год, сообщает «Р-Спорт».

В 2017 году «Зенит» заработал 169 миллионов евро, сократив свой доход на семь процентов (или 12 миллионов евро) по сравнению с 2016 годом. В итоге питерцы расположились на 28-м месте.

Отчет по лицензированию клубов УЕФА сводит воедино подробный сравнительный анализ прошедшей аудит финансовой отчетности 700 клубов по каждому году за последние десять лет, а также содержит данные ряда других крупных исследований УЕФА.

Напомним, в 2017 году «Зенит» продал в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» полузащитника Акселя Витселя. Сумма трансфера бельгийца составила 20 миллионов евро.